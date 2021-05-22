22 мая 2021

В ПФР рассказали пенсионерам о важном изменении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, нищенка, старушка, бабушка, пенсия, попрашайка
О нововведении сообщается на сайте ПФР по Челябинской области Фото:

Пенсионерам и получателям соцвыплат необходимо оформить карту платежной системы «Мир» до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте ПФР.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Центробанк принял решение продлить срок перехода до 1 июля. Таким образом, в течение мая и июня банки будут продолжать перечислять пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты любых платежных систем», — говорится на сайте отделения Фонда по Челябинской области. Нововведения должны были вступить в силу в 2020 году, однако меры отложили из-за пандемии коронавируса.

Также сообщается, что при переходе на национальную платежную систему «Мир» гражданам не требуется информировать ПФР о смене счета. На граждан, проживающих за границей, данное нововведение не распространяется.

Ранее в ПФР раскрыли, что до 1 июня некоторые социальные выплаты назначаются по упрощенному порядку. С начала лета вернется прежний порядок, дополняет «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...