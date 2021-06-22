22 июня 2021

В России предложили ежегодно выплачивать 100 тысяч на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Семьям с детьми предлагают новые льготы Фото:

В России нужны ежегодные выплаты многодетным семьям в размере 100 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза. С таким обращением в Министерство труда РФ обратилась уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«В условиях, пока еще не принят федеральный закон „О статусе многодетной семьи“, предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки», — цитирует RT обращение Волынец. Она отметила, что в качестве поддержки для семей требуется создать правила для введения выплат, размер которых составит 100 тысяч рублей, до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания им образовательного учреждения при обучении в очном формате.

Ранее Министерство труда предложило разрешить отцам, которые в одиночку воспитывают детей, получать материнский капитал. Выплаты получат те мужчины, которые в одиночку растят второго, третьего ребенка или последующих детей, появившихся на свет после 1 января 2007 года, пишет «Утро.ру». Также депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила предоставлять бесплатные парковочные места родителям, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, передают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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