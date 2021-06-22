Госдума готовит закон о досрочном выходе на пенсию

Многодетным отцам хотят предоставить право выходить на пенсию досрочно — в 57 лет. Об этом рассказал автор законопроекта депутат Госдумы Максим Зайцев.
Он предлагает назначать пенсии многодетным отцам, которые воспитали трех и более детей, с 57 лет при условии 15-летнего трудового стажа. «Принятие такого закона позволит оказать реальную помощь многодетным отцам и в целом окажет положительное воздействие на демографическую ситуацию в России», — рассказал Зайцев «Газете.ру».
Депутат уточнил, что многодетные отцы не являются наравне с женщинами льготными лицами, которые имеют право на досрочное назначение пенсии. Исключение составляют мужчины-опекуны инвалидов с детства.
После реформы 2018 года пенсионный возраст начали постепенно увеличивать, к 2028 году он должен составить 60 лет для женщин и 65 лет — для мужчин. При этом женщины, которые родили и воспитали четырех детей до восьми лет, могут получать пенсионные выплаты уже с 56 лет при условии 15-летнего трудового стажа, а матери трех детей — с 57 лет.
Подписывайтесь на URA.RU в