22 июня 2021

Госдума готовит закон о досрочном выходе на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города. Курган, пенсионер, поколения, пожилой мужчина
Еще одна категория граждан сможет уходить на пенсию раньше Фото:
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Пенсионная реформа в России

Многодетным отцам хотят предоставить право выходить на пенсию досрочно — в 57 лет. Об этом рассказал автор законопроекта депутат Госдумы Максим Зайцев.

Он предлагает назначать пенсии многодетным отцам, которые воспитали трех и более детей, с 57 лет при условии 15-летнего трудового стажа. «Принятие такого закона позволит оказать реальную помощь многодетным отцам и в целом окажет положительное воздействие на демографическую ситуацию в России», — рассказал Зайцев «Газете.ру».

Депутат уточнил, что многодетные отцы не являются наравне с женщинами льготными лицами, которые имеют право на досрочное назначение пенсии. Исключение составляют мужчины-опекуны инвалидов с детства.

После реформы 2018 года пенсионный возраст начали постепенно увеличивать, к 2028 году он должен составить 60 лет для женщин и 65 лет — для мужчин. При этом женщины, которые родили и воспитали четырех детей до восьми лет, могут получать пенсионные выплаты уже с 56 лет при условии 15-летнего трудового стажа, а матери трех детей — с 57 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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