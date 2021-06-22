22 июня 2021
21 июня 2021

Челябинские коммерсанты поставляли государству поддельное масло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, нож
Поставки по госконтрактам продолжались несколько лет (фото из архива) Фото:

Два челябинских коммерсанта, по версии следствия, несколько лет поставляли государству фальшивое сливочное масло. Ущерб оценивается более чем в 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«По версии следствия, ООО «Торговый дом «Продхолдинг» и ООО «Фортуна», с 2017-го по 2020 год поставляли по госконтрактам масло сливочное, не отвечающее ГОСТу. В итоге восьми бюджетным организациям был причинен ущерб на сумму свыше 330 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве.

В отношении двух коммерсантов было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц). Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой и направлено в городской суд Озерска, где работают предприниматели. Максимальное наказание, грозящее обвиняемым, — до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...