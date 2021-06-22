Челябинские коммерсанты поставляли государству поддельное масло

Поставки по госконтрактам продолжались несколько лет (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Два челябинских коммерсанта, по версии следствия, несколько лет поставляли государству фальшивое сливочное масло. Ущерб оценивается более чем в 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«По версии следствия, ООО «Торговый дом «Продхолдинг» и ООО «Фортуна», с 2017-го по 2020 год поставляли по госконтрактам масло сливочное, не отвечающее ГОСТу. В итоге восьми бюджетным организациям был причинен ущерб на сумму свыше 330 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве.

В отношении двух коммерсантов было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц). Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой и направлено в городской суд Озерска, где работают предприниматели. Максимальное наказание, грозящее обвиняемым, — до пяти лет лишения свободы.