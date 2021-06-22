Глава Сургута завел аккаунт в соцсетях

Глава Сургута Андрей Филатов собирается общаться с жителями в Instagram Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов появился в социальных сетях. Он завел персональный аккаунт в Instagram.

«Постараюсь публиковать здесь все самое важное и актуальное в повседневной работе, буду делиться своим видением по тем вопросам, что волнуют жителей города. Буду рад также более близкому знакомству с активом сургутян в социальных сетях», — написал Филатов.

При этом глава Сургута подчеркнул, что у него нет намерений находиться в Instagram ради работы на публику. «Будем вести разговор честно, четко, по делу», — добавил мэр.

Источник URA.RU в окружении главы города объяснил выбор Instagram в качестве базовой социальной сети. «Судя по опросам, именно Instagram является наиболее популярной соцсетью среди сургутян. Но это не исключает, что аккаунт главы [Сургута] появится и на других площадках», — отметил он.

Одним из первых югорских мэров стал использовать соцсети в качестве общения с горожанами Вадим Шувалов, уже бывший глава Сургута. Самым популярным аккаунтом у него тоже был профиль в Instagram.