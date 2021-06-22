22 июня 2021
21 июня 2021

Заключенные курганских колоний назвали любимых поэтов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом музей декабристов. Курган, старые книги
Осужденные из региона выбирают произведения классиков (архивное фото) Фото:

Заключенные в колониях Курганской области любят читать стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Афанасия Фета и Николая Некрасова. Об этом на сайте своего ведомства сообщила пресс-служба областного УФСИН.

«В топ-20 самых читаемых попали стихотворения А.С. Пушкина „Уж небо осенью дышало“, „Я вас любил“, „Воспоминания в Царском селе“», — рассказали в пресс-службе УФСИН по Курганской области. Роман в стихах «Евгений Онегин» занял в рейтинге 11-е место, и его чаще выбирают женщины. Своими предпочтениями поделились около трех тысяч отбывающих наказание и заключенных под стражу.

Представители ведомства добавили, что заключенные любят также читать стихи Михаила Лермонтова, Афанасия Фета и Николая Некрасова. Осужденные среднего возраста предпочитают произведения Александра Блока, Сергея Есенина, Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.

Опрос провели в рамках акции «Твои друзья — книги». По словам представителей УФСИН, курганские осужденные любят читать про любовь, дружбу, поиск смысла жизни и красоту природы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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