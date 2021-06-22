В Кургане назвали количество детей, рожденных с помощью ЭКО

ЭКО в Зауралье делают с 2014 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

При помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Курганской области в 2020 году родились 207 детей. Такие данные прозвучали на общественном совете по вопросам охраны здоровья при главе города Кургана. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

«С февраля 2014 года на территории Курганского областного перинатального центра открыт Центр семейной медицины, где проводится базовая программа ЭКО по полису ОМС для жителей области. В 2020 году с помощью процедуры ЭКО родились 207 малышей», — говорится в релизе мэрии.

Одним из итогов работы в 2020 году участники совета назвали снижение общего количества абортов. С профилактикой прерывания беременности успешно справляются сотрудники кабинетов медико-социальной помощи в рамках проекта «Ты не одна».

Ранее врачи объяснили демографический кризис в Курганской области. Количество новорожденных, по их словам, снижается из-за того, что в регионе уменьшилось число женщин, которые могут рожать.