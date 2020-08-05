Врачи объяснили демографический кризис в Курганской области

Число новорожденных за 2019 год в регионе снизилось почти на тысячу по сравнению с 2018 годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Количество младенцев в Курганской области снижается из-за того, что в регионе уменьшилось число женщин, которые могут рожать. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на главврача регионального перинатального центра Татьяну Осину.

«Серьезное влияние на демографическую ситуацию оказывает снижение числа женщин фертильного возраста в связи с тем, что сейчас пришло время становиться родителями тем, кто родился в 90-е годы», — рассказали в пресс-службе. Осина отметила, что рождаемость в эти годы была низкой.

При этом, врач сообщила, что количество беременных в области сохраняется на прежнем уровне, так как все больше семей хотят родить второго и следующих детей. Также она добавила, что число абортов в регионе снизилось на 12,9% по сравнению с предыдущим годом.

В 2019 году в Курганской области родилось 8 636 детей, что на 955 меньше уровня 2018 года. В прошлом году число умерших в регионе превышало количество родившихся в 1,7 раза. В 2016 году умерших было больше в 1,3 раза и увеличивалось в следующие годы.