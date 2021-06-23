Шойгу заявил о военном противостоянии опаснее холодной войны

Шойгу ждет нового противостояние между Россией и Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В мире образуется новое противостояние, которое представляет большую опасность, чем холодная война. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

«Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны. Военные во всем мире как никогда и как никакое другое профессиональное сообщество понимают, что война — это бедствие», — сказал Шойгу. Видеотрансляцию конференции ведет RT на своем yuotube-канале.

Ранее Шойгу заявил, что в мире наблюдается тенденция создания глобальной коалиции, разделившей мир на «своих» и «чужих». Также он отмечал, что количество военных угроз на западном стратегическом направлении в последнее время нарастает. По его словам, в ответ на действия НАТО Россия намерена сформировать 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе, пишут «Дни.ру».