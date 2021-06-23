Шойгу заявил о военном противостоянии опаснее холодной войны

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Шойгу ждет нового противостояние между Россией и Западом Фото:

В мире образуется новое противостояние, которое представляет большую опасность, чем холодная война. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

«Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны. Военные во всем мире как никогда и как никакое другое профессиональное сообщество понимают, что война — это бедствие», — сказал Шойгу. Видеотрансляцию конференции ведет RT на своем yuotube-канале.

Ранее Шойгу заявил, что в мире наблюдается тенденция создания глобальной коалиции, разделившей мир на «своих» и «чужих». Также он отмечал, что количество военных угроз на западном стратегическом направлении в последнее время нарастает. По его словам, в ответ на действия НАТО Россия намерена сформировать 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе, пишут «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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