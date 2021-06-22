Вадим Шумков увидел проблему в неуважении к себе и ближнему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из отделений МФЦ Кургана произошел коллапс из-за того, что все сотрудники почти одновременно вышли в отпуск. Об этом 23 июня в своем instagram-аккаунте написал глава региона Вадим Шумков.

«Одно из отделений МФЦ Кургана. Работает и принимает, а пару дней назад был коллапс. По причине того, что один, не подумав о людях, почти разом отпустил своих сотрудников в отпуска и не набрал подмену. А другой решил, что сойдет и так», — написал Шумков. Губернатор отметил, что в основе подобных проблем неуважение к ближнему и самому себе.

Неуважение, по словам главы региона, заставляет завидовать обществам, где все чисто, аккуратно и вежливо. «Оно же заставляет нас постоянно и везде запрашивать ручной метод наведения порядка с требованием „найти и наказать“. Не надо нам этого», — добавил Шумков.

В октябре 2019 года уволили директора областного Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кургане Виктора Масича. С тех пор обязанности главы учреждения исполняет первый заместитель руководителя Сергей Казаков.

По мнению Вадима Шумкова, причина таких ситуации в неуважении к ближнему и себе Фото: instagram-аккаунт Вадима Шумкова