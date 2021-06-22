22 июня 2021
21 июня 2021

Губернатор Шумков рассказал о коллапсе в МФЦ Кургана. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков увидел проблему в неуважении к себе и ближнему Фото:

В одном из отделений МФЦ Кургана произошел коллапс из-за того, что все сотрудники почти одновременно вышли в отпуск. Об этом 23 июня в своем instagram-аккаунте написал глава региона Вадим Шумков.

«Одно из отделений МФЦ Кургана. Работает и принимает, а пару дней назад был коллапс. По причине того, что один, не подумав о людях, почти разом отпустил своих сотрудников в отпуска и не набрал подмену. А другой решил, что сойдет и так», — написал Шумков. Губернатор отметил, что в основе подобных проблем неуважение к ближнему и самому себе.

Неуважение, по словам главы региона, заставляет завидовать обществам, где все чисто, аккуратно и вежливо. «Оно же заставляет нас постоянно и везде запрашивать ручной метод наведения порядка с требованием „найти и наказать“. Не надо нам этого», — добавил Шумков.

В октябре 2019 года уволили директора областного Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кургане Виктора Масича. С тех пор обязанности главы учреждения исполняет первый заместитель руководителя Сергей Казаков.

По мнению Вадима Шумкова, причина таких ситуации в неуважении к ближнему и себе
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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