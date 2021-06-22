Объект планируют завершить в сентябре Фото: пресс-служба администрации Салехарда

Реставрация деревянной лестницы на спуске из исторического центра Салехарда (ЯНАО) — Обдорского острога обойдется бюджету в 4,3 млн рублей, следует из материалов, размещенных мэрией на сайте госзакупок. По информации на официальном портале мэрии ямальской столицы, в настоящее время лестница находится в аварийном состоянии.

«Изготовление и монтаж деревянной лестницы в городе Салехарде в районе Обдорского острога, — говорится в опубликованных сведениях о поиске подрядчика. — 4 340 366 рублей 67 копеек». Лестница в Обдорский острог, по информации мэрии Салехарда, была воссоздана в 1994 году и в настоящее время пришла в полную негодность.

«Специальной комиссией определено, что лестница находится в аварийном состоянии — нарушена геометрия конструктивных элементов, деревянные ступеньки частично разрушены», — сообщается на сайте горадминистрации. Новая лестница из сосны должна быть отстроена уже в сентябре этого года. Она должна быть полной копией старого сооружения, а исполнитель работ должен сдать объект с трехлетней гарантией.

Обдорский острог — русская деревянная крепость, построенная в XVI веке для контроля северных торговых путей и давшая начало современному Салехарду (именовался Обдорском до 1933 года). В начале XIX века стены и башни крепости были снесены, поскольку утратили свое военное значение. Восстановление острога проводилось с 1992 по 2006 год, его нынешний облик является примерной копией исторического сооружения.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Салехарда наметила реконструкцию и восстановление ряда важных для города туристических объектов. В частности, будет приведена в порядок стела «66 параллель», символизирующая северный Полярный круг, на котором находится столица ЯНАО

Лестница была построена в 1994 году и требует полной замены Фото: пресс-служба администрации Салехарда