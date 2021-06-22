Евгений Куйвашев проверил продукты в магазине Нижней Туры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заехал в продуктовый магазин Нижней Туры, где проверил качество товара. Видео об этом снял корреспондент URA.RU.

«Евгений Куйвашев проверил товары и цены в магазине в Нижней Туре», — сообщил журналист агентства с места событий. Губернатор поинтересовался, свежий ли хлеб продается и спросил, кто производитель колбасных изделий.

«Я с прошлого года хотел к вам в гости приехать», — поделился Куйвашев. После этой фразы продавцы предложили губернатору сфотографироваться с ними.

Куйвашев посетил магазин во время рабочего визита в Нижнюю Туру. Губернатор приехал туда 23 июня.