22 июня 2021

Губернатор Куйвашев проверил продукты в свердловском магазине. «С прошлого года хотел к вам». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, куйвашев евгений, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо
Евгений Куйвашев проверил продукты в магазине Нижней Туры Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заехал в продуктовый магазин Нижней Туры, где проверил качество товара. Видео об этом снял корреспондент URA.RU.

«Евгений Куйвашев проверил товары и цены в магазине в Нижней Туре», — сообщил журналист агентства с места событий. Губернатор поинтересовался, свежий ли хлеб продается и спросил, кто производитель колбасных изделий.

«Я с прошлого года хотел к вам в гости приехать», — поделился Куйвашев. После этой фразы продавцы предложили губернатору сфотографироваться с ними.

Куйвашев посетил магазин во время рабочего визита в Нижнюю Туру. Губернатор приехал туда 23 июня.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...