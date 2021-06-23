«Союзнапитки»: в РФ подорожает газировка из-за введения акцизов

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Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, кока-кола
Газировка после введения акцизов подорожает Фото:

Стоимость сладких безалкогольных газированных напитков вырастет в магазинах РФ при введении акцизов. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU представитель союза производителей соков, воды и напитков «Союзнапитки» Дмитрий Пестерев.

Правительство РФ вернулось к рассмотрению вопроса о введении акцизов на сладкие безалкогольные напитки, пишут «Ведомости». Ожидается, что годовой акцизный сбор составит от 10 до 20 млрд рублей.

«Цена, конечно, вырастет, это безусловно», — заявил Дмитрий Пестерев в разговоре с URA.RU. При этом он отметил, что, несмотря на гарантированный рост цен, делать прогнозы по поводу снижения продаж пока рано.

«Союз категорически не поддерживает подобные регуляторные инициативы. Введение налога на напитки с содержанием добавленных сахаров обладает крайне высоким уровнем воздействия на формирование спроса и предложения целой продуктовой категории, а также сопутствующих отраслей (производство сахара, упаковки, оптовая и розничная торговля), и поэтому требует детального рассмотрения с участием экспертного и делового сообщества», — говорится в официальном заявлении «Союзнапитков» по этому вопросу.

URA.RU направило информационные запросы в компании по производству сладких газированных напитков. На момент публикации ответ не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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