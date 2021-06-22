Молодого человека избили в центре Екатеринбурга из-за сигарет

Екатеринбуржца избили в центре города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Вайнера компания молодых людей избила екатеринбуржца за отказ поделиться сигаретами. Об этом сообщил сам пострадавший.

Инцидент произошел вечером 22 июня. Пострадавший рассказал, что компания молодых людей попросила у него сигареты. Несколько раз екатеринбуржец угощал просивших, но после единственного отказа на него напали. «На мой отказ отреагировали очень злобно, подошел парень очень больших размеров и просто напал», — цитирует слова молодого человека telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Пострадавший уточнил, что после нападения окружающие попытались помочь ему. Тогда компания нападавших скрылась. URA.RU обратилось в пресс-группу ГУ МВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию об инциденте позднее.