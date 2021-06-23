Голикова похвалила Тюмень и ХМАО в отчете перед Путиным

Татьяна Голикова заявила, что ХМАО и Тюмень вошли в число регионов — лидеров по темпам вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в отчете перед президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что Тюмень и ХМАО вошли в число регионов-лидеров по темпам вакцинации. Соответствующее заявление она сделала во время трансляции совещания с членами правительства, которое прошло в формате видеоконференции.

«На сегодняшний день в стране вакцинированы первым компонентом 20,7 млн человек. Из них получили оба компонента 16,7 млн человек. На сегодняшний день лидерами по темпу вакцинации на 100 тысяч населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская республика, Ханты-Мансийский округ-Югра, Тюменская область и город Москва», — заявила Голикова президенту Путину.

По данным на 23 июня, в Тюменской области план по вакцинации выполнен на 40%. В Ханты-Мансийском округе — на 41%. Первым компонентом вакцины там привито 308,5 тысяч человек. Вторым — 238,2 тысяч человек. В Тюменской области вакцинированы 288,54 тысяч человек, при этом полный курс вакцинации прошли 210,9 тысяч человек. Запасов вакцины в обоих регионов достаточно, сообщили URA.RU в пресс-службах департаментов здравоохранения ХМАО и Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзоре ХМАО изучают опыт Москвы по введению обязательной вакцинации от коронавируса. При этом, в ближайшее время власти округа не планируют делать прививки от COVID-19 обязательными. При этом в Тюменской области за согласие на вакцинацию уже начали платить деньги.