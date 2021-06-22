В тюменской компании разъяснили порядок выплат за вакцинацию

Работникам Тобольского ПАТП платят по 5 тысяч рублей за согласие на прививку от коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы получить выплату в размере 5 тысяч рублей, сотрудники пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП) Тобольска Тюменской области должны предъявить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом URA.RU рассказали в отделе кадров организации. Ранее URA.RU писало о том, что на Тобольском ПАТП работникам, поставившим прививку от коронавируса, начали платить деньги.

«Наш руководитель действительно принял решение выплачивать по 5 тысяч рублей работникам, прошедшим вакцинацию. Для этого сотрудникам достаточно предъявить сертификаты о вакцинации. Выплаты касаются и тех людей, которые прошли вакцинацию до объявления информации о вознаграждении», — пояснили агентству в Тобольском ПАТП.

Там добавили, что большинство сотрудников предприятия без дополнительной финансовой стимуляции приняло решение вакцинироваться. Но часть сотрудников, которые изначально не собирались ставить прививку от коронавируса, не стала ее ставить даже за дополнительную премию.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменских и свердловских филиалах торговой сети «Мегамарт» сотрудников заставляют прививаться от коронавируса под страхом лишения части зарплаты. По словам работников компании, премии, которые недополучат сотрудники сети, руководство планирует потратить на штрафы от государства.