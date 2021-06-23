Президент России Владимир Путин считает, что граждане РФ, которые сейчас едут за границу, рискуют. Об этом он заявил в ходе виде-совещания с членами российского правительства.
В ходе общения с зампредом правительства Татьяной Голиковой, Путин уточнил, правильно ли он понимает, что россияне, которые сейчас едут отдыхать за границу, делают это «на свой страх и риск». Голикова подтвердила. Она объяснила, что у РФ сейчас нет прямых договоренностей с другими странами о том, чтобы там лечили россиян, заболевших коронавирусом в отпуске.
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