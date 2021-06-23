У университета Кургана возникла проблема перед приемной кампанией

Курганский государственный университет ищет преподавателей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский государственный университет ищет преподавателей. В канун старта приемной кампании в вузе объявили конкурс на замещение должностей преподавателей. Информация размещена на сайте университета.

«Требуются педагогические работники на замещение должностей, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу в институты: экономики и права, политехнический, математики и интеллектуальных систем, естественных наук, педагогики, психологии и физической культуры. Дата проведения конкурса — 30 июня», — указано в информации вуза.

Всего вуз готов рассмотреть предложения по 157 должностям от ассистента до доцента. Минимальная ставка — 0,1, максимальная — 1. Наибольшее число преподавателей по конкурсу на замещение должностей необходимо в институт математики и интеллектуальных систем — 43. Меньше всего требуется в институт естественных наук — 18.

Согласно отчету на сайте вуза, в 2019 году в университете работали 335 преподавателей. Наибольшее число сотрудников (64) в возрасте от 65 лет и старше. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора и кандидата наук, составляло 69%.

В этом году в Курганском госуниверситете более 900 бюджетных мест на все направления подготовки. Из них 666 — бакалавриат, 130 — специалитет, 96 — магистратура. Прием документов в вузе проходит в смешанном формате.

Ранее URA.RU сообщало, что приемную кампанию в Курганском государственном университете в 2021 году будут проводить по новым правилам. С этого года они могут подать документы на пять направлений подготовки, а не на три, как это было установлено ранее.