Фонд кино потратит миллионы на продвижение русских фильмов в ХМАО

На модернизацию кинотеатра в ХМАО выделят деньги из госбюджета Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фонд кино оплатит покупку современного оборудования для кинотеатра в Излучинске (Нижневартовский район). Расположенный там культурно-досуговый комплекс «Арлекино» стал единственным учреждением культуры из ХМАО, который победил в федеральном отборе и получит целевой грант на развитие кинотеатра.

«Заявки на получение гранта собирались с 11 марта по 30 апреля. Целевые деньги на модернизацию получат 122 кинотеатра из 53 регионов, включая Излучинский КДК «Арлекино», написано на сайте федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).

Директор департамента культуры ХМАО Альберт Латыпов рассказал URA.RU, что сумма гранта — 5 млн рублей, а деньги будут потрачены на модернизацию оборудования. «Главная задача добиться того, чтобы как можно большее число жителей могли смотреть новинки отечественного кино», — рассказал Латыпов.

Директор «Арлекино» Надежда Халевина добавила, что новое оборудование позволит показывать все кино-новинки сразу после их выхода в прокат. «Но одно из требований — не менее половины фильмов, которые мы будем показывать, должны быть отечественного производства. Это требование нацпроекта „Культура“, в рамках которого этот грант и разыгрывался», — заключила Халевина, добавив, что пока деньги на счета учреждения не поступили.

Ранее URA.RU писало, о том, что на протяжении многих лет в ХМАО проходит фестиваль кинодебютов «Дух огня». На нем показывают как отечественные ленты, так и фильмы иностранного производства. В прошлом году фестиваль успели провести до введения ковидных ограничений, а в этом году фестиваль запланирован на конец августа.