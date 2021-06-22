Пермский край накроют грозы и сильный ветер

МЧС предупредило Пермский край о порывах ветра и грозе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Пермский край днем 24 июня обрушится гроза и порывы ветра. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

«24 июня днем по Пермскому краю ожидаются грозы, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами на территории Пермского края 24 июня сохранится высокая пожарная опасность (4 класс)», — сообщается на сайте.

МЧС рекомендует укрыться в подъезде или прочном здании, если вы оказались на улице во время сильного ветра. Не рекомендуется находиться около стен зданий, остановок, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий, оборванных проводов.