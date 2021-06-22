22 июня 2021
21 июня 2021

Пермский край накроют грозы и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
МЧС предупредило Пермский край о порывах ветра и грозе Фото:

На Пермский край днем 24 июня обрушится гроза и порывы ветра. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

«24 июня днем по Пермскому краю ожидаются грозы, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами на территории Пермского края 24 июня сохранится высокая пожарная опасность (4 класс)», — сообщается на сайте.

МЧС рекомендует укрыться в подъезде или прочном здании, если вы оказались на улице во время сильного ветра. Не рекомендуется находиться около стен зданий, остановок, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий, оборванных проводов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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