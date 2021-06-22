В ЯНАО из-за аварии теплохода произошел разлив топлива

Инцидент произошел у пристани Яр-Сале Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Ямальском районе из-за повреждения речного судна произошла утечка дизельного топлива в реку. Как сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале, инцидент произошел 23 июня.

«На пристани в Яр-Сале Ямальского района судно „Владимир Черных“ получило повреждение, в результате чего произошла утечка дизельного топлива в реку», — говорится в сообщении ведомства, проверяющего сейчас все обстоятельства ЧП. По информации надзорного органа, пострадавших при инциденте не было, разлив локализован.

Прокуратура намерена проверить исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Кроме того, будет проверено исполнение экологического законодательства.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор намерен усилить контроль за экологической обстановкой в ЯНАО. Отдел государственного экологического надзора откроют в Новом Уренгое — это позволит ведомству лучше следить за ситуацией в регионе и своевременно принимать меры в отношении нарушителей.