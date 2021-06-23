23 июня 2021

Бизнес попросил снизить требования по безопасности к игрушкам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, игрушки, детские игрушки, детская комната
Производители игрушек в России попросили уравнять их с зарубежными коллегами Фото:

Российские производители попросили снизить для них требования по безопасности продукции, как это было сделано для иностранных производителей. С соответствующим письмом Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) обратилась в Минпромторг РФ.

Производители иностранных игрушек с 1 июля смогут подтверждать их безопасность в форме свободной декларации, тогда как их российские коллеги должны свою продукцию сертифицировать, а эта процедура сложнее и в десятки раз дороже. «Правила для проведения эксперимента в странах — участницах ЕАЭС в части подтверждения соответствия нормам по безопасности дают серьезные послабления иностранным производителям. Фактически для них снимают технические барьеры, тогда как отечественные изготовители должны работать по более строгим правилам. Это можно расценивать как нарушение закона о конкуренции», — цитируют «Известия» президент АИДТ Антонина Цицулина.

Ассоциация также настаивает на том, что новые правила позволят иностранным конкурентам кратно увеличить свой оборот на российском рынке, и, как следствие — увеличить свою долю на рынке. Ранее производители уже предупреждали о возможном росте цен на российские игрушки. «Национальная служба новостей» сообщала о том, что с 1 июля на территории Евразийского экономического союза исчезнут дешевые китайские игрушки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...