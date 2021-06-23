Бизнес попросил снизить требования по безопасности к игрушкам

Производители игрушек в России попросили уравнять их с зарубежными коллегами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские производители попросили снизить для них требования по безопасности продукции, как это было сделано для иностранных производителей. С соответствующим письмом Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) обратилась в Минпромторг РФ.

Производители иностранных игрушек с 1 июля смогут подтверждать их безопасность в форме свободной декларации, тогда как их российские коллеги должны свою продукцию сертифицировать, а эта процедура сложнее и в десятки раз дороже. «Правила для проведения эксперимента в странах — участницах ЕАЭС в части подтверждения соответствия нормам по безопасности дают серьезные послабления иностранным производителям. Фактически для них снимают технические барьеры, тогда как отечественные изготовители должны работать по более строгим правилам. Это можно расценивать как нарушение закона о конкуренции», — цитируют «Известия» президент АИДТ Антонина Цицулина.

Ассоциация также настаивает на том, что новые правила позволят иностранным конкурентам кратно увеличить свой оборот на российском рынке, и, как следствие — увеличить свою долю на рынке. Ранее производители уже предупреждали о возможном росте цен на российские игрушки. «Национальная служба новостей» сообщала о том, что с 1 июля на территории Евразийского экономического союза исчезнут дешевые китайские игрушки.