Производители предупредили о возможном росте цен на игрушки

Производители детских игрушек столкнулись с ростом цен на сырье для изготовления товаров. Из-за этого конечная стоимость игрушек в магазинах тоже может вырасти. Об этом заявила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
«Сейчас розница продает товары, изготовленные и закупленные еще в 2020 году, поэтому подорожание сырья на ценах в магазинах еще не отразилось. Новые игрушки, сделанные из материалов по более высокой стоимости, могут появиться в рознице уже осенью — глобальные производители предупредили о том, что могут скорректировать свои цены», — цитируют Цицулину «Известия».
Она отметила, что стоимость материалов для игрушек с начала года выросла на 30—70%. В связи с этим производители просят Минпромторг зафиксировать стоимость сырья и выплачивать его изготовителям разницу между рыночной ценой и замороженной. Таким образом, производители конечной продукции смогут избежать резкого повышения цен на свой товар, полагают в ассоциации.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что в России темпы роста цен на продукты в 2021 году ниже средних значений в мире. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, почему растут цены на социально важные продукты стране. По его словам, во всем виновата жадность ретейлеров и производителей, передает Nation News.
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