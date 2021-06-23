Российская балерина и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова выпустила музыкальный альбом, под названием «Вселенная». Свое творчество звезда презентовала на странице в Instagram.
«Дорогие друзья, мой новый альбом моих песен уже вышел! Его можно послушать на всех цифровых платформах. Жду вашего мнения!», — написала балерина.
Пользователи социальных сетей начали сравнивать ее с певицей Ольгой Бузовой. «Ну все, Бузова в прошлом!», — написала подписчица звезды. Некоторые поклонники предложили Волочковой и Бузовой объединиться в дуэт.
Ранее Волочкова сообщила, что подает иск к руководству Большого театра. Причиной для этого стало то, что ее стаж неправильно отразили в трудовой книжке, а налоговая не получала пенсионные отчисления за время ее работы. Как заявила балерина, у нее украли четыре года стажа и 20 тысяч рублей в месяц пенсии. Также балерина рассказала о домогательствах в театре, передает сайт
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