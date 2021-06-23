Финансист предсказал максимальное укрепление рубля

О перспективе максимального укрепления курса рубля свидетельствует несколько факторов. Их журналистам описала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.
«Главный фактор в пользу укрепления рубля — рост мировых цен на нефть. Так, цена Brent впервые с 2018 года превысила 75 $ за баррель», —рассказала эксперт в интервью агентству «Прайм». В пользу рубля также работает и повышение ключевой ставки ЦБ РФ.
Существуют и негативные факторы. К примеру, риторика ФРС США, возможные санкции, спрос на валюту со стороны российских туристов и так далее.
Ранее финансисты положительно оценили влияние встречи российского президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена на курс рубля. А шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв предсказал плавное укрепление рубля к доллару, сообщает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в