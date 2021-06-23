23 июня 2021
22 июня 2021

Минаев высмеял екатеринбуржцев на Порше, обокравших Красное&Белое. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вывеска магазина
Инцидент в магазине «Красное&Белое» произошел 16 июня Фото:

Российский бизнесмен и писатель Сергей Минаев высмеял двух мужчин, которых подозревают в краже из магазина «Красное&Белое» в Екатеринбурге. Этим он поделился на своем YouTube-канале «Минаев LIVE».

«Своровали не чекушки с водкой, как бы любой из нас с вами сделал, а своровали богомерзкий Егермейстер», — отметил Минаев. Он предположил, что это «воры-эстеты», потому что приехали мужчины на автомобиле престижной марки Porshe. «Был бы русский человек, пришел бы пешком и украл водку, а не приехал на Porshe и украл Егермейстер», — резюмировал он.

Инцидент произошел 16 июня 2021 года. Администрация магазина обратилась в полицию. В качестве доказательств она предоставила записи с камер видеонаблюдения, на которых видно машину подозреваемых и их лица.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...