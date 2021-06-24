Разработать меры по уменьшению доли теневой экономики на Кавказе поручено до 1 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минэкономразвития и Минфину России поручено разработать систему мер по уменьшению доли теневого экономики на Кавказе до 1 августа. Соответствующее поручение утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«До 1 августа Минэкономразвития и Минфину вместе с ФНС нужно разработать систему мер по уменьшению доли теневого сектора в экономике макрорегиона», — сообщается в документе на сайте правительства РФ. Помимо этого, до 1 июля министерства должны разработать модели господдержки инвестиционной привлекательности регионов Кавказа.

Ранее Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год заявил, что принятые правительством меры позволили сгладить влияние коронавируса на российскую экономику. По его словам, замедление темпов роста было неизбежным, передает телеканал 360.