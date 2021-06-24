Прилепин предложил Зюганову создать новую политическую коалицию

Прилепин предложил создать меморандум об объединении левой коалиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил сопредседателю партии «Справедливая Россия — За правду» Захару Прилепину обсудить вопрос подписания меморандума о создании в РФ новой политической коалиции. Прилепин хочет организовать союз левых патриотических сил.

Во время съезда КПРФ сопредседатель партии СР предложил подписать меморандум об объединении левой коалиции. «Хочу предложить создать и подписать меморандум 19 августа начать совместную работу», — заявил Прилепин РИА «Новости». В ответ на его предложение лидер КПРФ Зюганов предложил «на следующей неделе» обсудить вопрос.

Ранее Прилепин заявил о создании общественного объединения «Новая Евразия». Новый проект призван объединить евразийские страны для «восстановления» Советского Союза, передает телеканал 360.