В Тюмени Прилепин рассказал о новом проекте с Мироновым. Они хотят восстановить Советский Союз

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Презентация Новой Евразии. Тюмень
Писатель Захар Прилепин презентовал в Тюмени проект «Новая Евразия» Фото:

Партия «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) объявила в Тюмени о создании общественного объединения «Новая Евразия». Об этом на учредительной конференции в областной столице корреспонденту URA.RU рассказал сопредседатель партии СРЗП Захар Прилепин. Новый проект призван объединить евразийские страны для восстановления Советского Союза.

«„Новая Евразия“ — внепартийная организация. Однако „Справедливая Россия — За Правду“ была первой, кто подал руку дружбы евразийцам. Мы считаем, что в России и на сопредельных территориях необходима идея, которая всех нас объединит. Евразийство — идеальный образец», — рассказал URA.RU Прилепин во время своего визита в Тюмень.

Как пояснили в пресс-службе партии, цель «Новой Евразии» — восстановление Советского Союза. В частности — создание между странами зоны свободной торговли.

В учредительной конференции проекта также примет участие председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, он присоединится к коллегам по видеосвязи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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