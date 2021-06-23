Челябинцы получили материнский капитал на мертвого младенца

Семейная пара решила подзаработать на смерти ребенка Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Семья из Челябинской области, у которой умер ребенок, получила материнский капитал по поддельному сертификату. За давностью лет виновникам удалось избежать наказания, но деньги придется вернуть, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Следствием установлено, что мужчина приобрел фиктивное свидетельство о рождении ребенка и обратился в управление Пенсионного фонда. Там он получил сертификат на материнский капитал и, под фиктивный договор целевого займа, средства в сумме 408 тысяч 960 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Как пояснили источники агентства в силовых структурах, у переселенцев из Казахстана действительно родился ребенок, но малыш умер. Предприимчивый глава семьи купил поддельное свидетельство о рождении, куда вписали данные младенца, и вместе с женой представил подложный документ в ПФР. С этого момента прошло почти восемь лет, но все вскрылось в ходе оперативно-следственных мероприятий.

Уголовное дело, возбужденное по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) закрыли за истечением срока давности. Однако деньги придется вернуть ПФР по суду.