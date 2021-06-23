23 июня 2021
22 июня 2021

Челябинцы получили материнский капитал на мертвого младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Материнский капитал. Екатеринбург, сертификат, свидетельство о рождении, материнский капитал
Семейная пара решила подзаработать на смерти ребенка Фото:

Семья из Челябинской области, у которой умер ребенок, получила материнский капитал по поддельному сертификату. За давностью лет виновникам удалось избежать наказания, но деньги придется вернуть, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Следствием установлено, что мужчина приобрел фиктивное свидетельство о рождении ребенка и обратился в управление Пенсионного фонда. Там он получил сертификат на материнский капитал и, под фиктивный договор целевого займа, средства в сумме 408 тысяч 960 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Как пояснили источники агентства в силовых структурах, у переселенцев из Казахстана действительно родился ребенок, но малыш умер. Предприимчивый глава семьи купил поддельное свидетельство о рождении, куда вписали данные младенца, и вместе с женой представил подложный документ в ПФР. С этого момента прошло почти восемь лет, но все вскрылось в ходе оперативно-следственных мероприятий.

Уголовное дело, возбужденное по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) закрыли за истечением срока давности. Однако деньги придется вернуть ПФР по суду.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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