Москвичей, переболевших COVID бессимптомно, не пустят в рестораны

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Union Coffee. Екатеринбург, блюдо в кафе
Посещать рестораны москвичи смогут только с QR-кодом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти Москвы не будут выдавать QR-коды горожанам, переболевшим COVID бессимптомно и не обращавшимся к врачу. При этом коды будут единственным инструментом для посещения пунктов общепита и массовых мероприятий. Об этом говорится в разъяснениях московской мэрии.

«Тем, кто переболел бессимптомно или не обращался к врачу и соответственно не зарегистрирован как переболевший в реестр, QR-код не дадут. QR-код единственный дает право посещать рестораны и массовые мероприятия, по справке об антителах не пустят», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на власти Москвы.

При этом пропуск в продуктовые магазины и аптеки будет осуществляться без QR-кодов. Если владелец кода заболеет коронавирусом, действие кода могут приостановить. Выдавать коды будут только привитым российскими вакцинами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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