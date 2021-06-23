23 июня 2021
22 июня 2021

Туристы из ХМАО теряют деньги, желая уехать из региона

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала июня жители региона отдали мошенникам почти полмиллиона рублей Фото:

Покупки авиа и ЖД билетов, бронирование гостиниц оборачивается для некоторых жителей ХМАО испорченным отпуском. Они становятся жертвами мошенников, переводя на их счета сотни тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции ХМАО.

«С начала июня жители региона за поездки на самолетах и поездах, а также за несостоявшийся отпуск отдали злоумышленникам почти полмиллиона рублей. Чаще всего югорчане становятся жертвами мошенников при покупке авиа- и железнодорожных билетов. Таких случаев зафиксировано свыше 10. В основном на сомнительные сделки ведутся жители Сургута и Нижневартовска», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили корреспонденту URA.RU в региональной полиции, жители оформляют билеты на сайтах-двойниках (так называемых фишинговых страницах), затем вводят банковские реквизиты своих карт. Впоследствии с их счетов мошенники списывают все деньги. Также жители ХМАО, желая сэкономить, покупают путевки на неизвестных сайтах. На одном из них жительница Советского района повелась на скидку 20% на отдых в Крыму и забронировала гостиницу, переведя мошенникам 125 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писали, что силовики ХМАО признались в бессилии перед киберпреступниками. В регионе раскрыть личность дистанционного мошенника удается лишь в одном случае из восьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
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