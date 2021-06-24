Футбольный клуб Кадырова подал в суд на Google

Футбольный клуб «Ахмат» подал иск в арбитражный суд на корпорацию Google Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» подал иск на корпорацию Google за блокировку их youtube-канала. Соответствующая запись зафиксирована в картотеке арбитражных дел.

«Истцы — АНО „Республиканский футбольный клуб “„Ахмат“. Ответчики: ООО „Гугл“, Google LLC. Третьи лица — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)», — сообщается на сайте «Электронное правосудие». «Ахмат» подал иск в арбитражный суд города Москвы.

В январе 2021 года YouTube заблокировал канал футбольного клуба и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat. Google пояснил, что такие меры приняты из-за санкций министерства финансов США, передает Sport24 . Ведомство внесло в санкционный список несколько человек и юридических лиц, которые были связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в рамках «акта Магнитского», передает телеканал 360.