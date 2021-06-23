23 июня 2021
22 июня 2021

В Новом Уренгое горит здание «Роснефти». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина возгорания неизвестна

В здании дочерней компании «Роснефти» АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в Новом Уренгое произошло возгорание. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Пару минут назад случилось возгорание в здании „РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ“. Из помещения эвакуировали сотрудников. К месту приехали две пожарные машины», — рассказал корреспондент. О причинах возгорания пока неизвестно.

В МЧС по ЯНАО URA.RU сообщили, что пожару присвоен второй ранг пожара: «ПСЧ г. Новый Уренгой выехали по рангу пожара номер 2. Горит 9-этажное здание делового центра „Ростанинтернейшнл“. По сообщению загорание кровли. Пострадавших нет. Информация уточняется».

В пресс-службу «Роснефти» агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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