Причина возгорания неизвестна фото: Елизавета Иванова

В здании дочерней компании «Роснефти» АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в Новом Уренгое произошло возгорание. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Пару минут назад случилось возгорание в здании „РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ“. Из помещения эвакуировали сотрудников. К месту приехали две пожарные машины», — рассказал корреспондент. О причинах возгорания пока неизвестно.

В МЧС по ЯНАО URA.RU сообщили, что пожару присвоен второй ранг пожара: «ПСЧ г. Новый Уренгой выехали по рангу пожара номер 2. Горит 9-этажное здание делового центра „Ростанинтернейшнл“. По сообщению загорание кровли. Пострадавших нет. Информация уточняется».

В пресс-службу «Роснефти» агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Фото: Елизавета Иванова

Фото: Елизавета Иванова