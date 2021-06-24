В «АвтоВАЗе» назвали условие для массового выпуска электрокаров

В России могут начать выпускать автомобили на электродвигателе, если появится высокий спрос среди граждан. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.
«Если мы увидим, что на рынке есть устойчивый, а самое главное экономически обоснованный спрос на электроавтомобили, мы сможем довольно быстро выпустить такую модель, потому что мы входим в состав группы Renault. Группа Renault — один из мировых лидеров по производству электроавтомобилей. Все технологии у нас есть, все технологии нам доступны», — пояснил Ильинский.
Собеседник агентства напомнил, что «АвтоВАЗ» имеет опыт разработки электроавтомобилей. Первым таким образцом стал LADA Ellada, также было построено несколько тестовых образцов электрических версий LADA Vesta.
В России ежегодно растет число электромобилей. При этом для полного перехода на этот транспорт стране понадобится несколько десятилетий, прогнозирует глава Федерации автовладельцев России, автоэксперт Максим Едрышов.
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