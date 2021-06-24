Снупп Догг выложил в Instagram мем с Галкиным

Американский рэпер Снуп Догг опубликовал у себя в Instagram фрагмент шоу «Лучше всех», которое ведет на «Первом канале» юморист Максим Галкин. На нем трехлетний шахматист проигрывает чемпиону мира Анатолию Карпову.
«Все гангстеры, пока в игру не войдет Анатолий Карпов», — гласит подпись на видео в Instagram-аккаунте Снуп Догга. Фрагмент, который опубликовал рэпер, был снят в 2016 году. Во время передачи Галкин предложил трехлетнему шахматисту Михаилу Осипову сыграть с Карповым. Мальчик проиграл, расплакался и стал звать маму.
Фрагмент этого видео стал мемом и получил среди геймеров название «Финальный босс в шахматах». Пользователи наложили на него музыку из игры Dark Souls, сделав Карпова настоящим злодеем.
Видео в instagram-аккаунте Снуп Догга набрало более 2,7 миллионов просмотров. Его оценили как русские, так и американские подписчики. «Когда ты первого уровня и при помощи читов добрался до главного босса», — прокомментировал один из пользователей.
Снуп Догг уже выкладывал мемы на русском языке. В 2018 году в Канаде легализовали марихуану, из-за чего в стране за несколько дней закончились все запасы. Рэпер выложил в Instagram мем на русском языке, где он переживает из-за дефицита наркотика, передает Life.
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