Глава Сургута оценил идею расширения границ города

Глава Сургута Андрей Филатов не считает нужным расширять границы города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута не планируют расширять границы города за счет территории Сургутского района. Об этом во время пресс-конференции заявил мэр крупнейшего муниципалитета ХМАО Андрей Филатов, передает с мероприятия корреспондент URA.RU.

«Ну, если прибавится несколько километров в границах города, то в чем изменится качество жизни? Нужно научиться конкурировать с самим собой, а не с кем-то. Давайте со своими проблемами справимся, себя победим во многих направлениях. При этом я считаю, что у нас есть все для того, чтобы качественно взаимодействовать и делать общие проекты, в которых заинтересованы жители обоих муниципалитетов», — считает Филатов.

Глава Сургута также добавил, что агломерация Сургута и Сургутского района уже фактически состоялась. Причем, без всяких усилий со стороны властей. «И работа, и друзья, и родственники — люди передвигаются из города в район и наоборот, не ощущая преград в плане взаимодействия в транспортной сети. Есть даже опыт проведения совместных мероприятий», — резюмировал Филатов и уточнил, что любые другие попытки разговора на тему изменения границ Сургута и Сургутского района относятся к теме политических спекуляций.

Ранее URA.RU сообщало о планах окружных властей по объединению муниципалитетов в агломерации. Речь шла о появлении в Югре восьми подобных территорий. Однако пока эта идея так и не была реализована.