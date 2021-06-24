В полиции подтвердили факт смерти сотрудника Фото: Владимир Жабриков @ URA.RU

Сотрудник свердловской полиции (ФИО есть в распоряжении редакции) скончался на днях в Красноуфимском районе Свердловской области. Ему было 32 года. Об этом URA.RU сообщили два независимых источника в силовых структурах региона. По данным агентства, он работал водителем замруководителя полицейского главка — начальника следственного управления ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора юстиции Владимира Миронова.

«Одна из вероятных версий — передозировка наркотиками, — рассказал работник правоохранительных органов. — Образцы ткани погибшего взяты на анализ, результаты пока не готовы». По словам собеседника, погибший был обнаружен в не адекватном состоянии, что и вызвало версию об употреблении им наркотиков.

В пресс-службе свердловского полицейского главка подтвердили факт смерти сотрудника полиции. «22 июня вечером в полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из подъездов дома города Красноуфимск мужчины без сознания. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть, — рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Предварительная причина — сердечная недостаточность. В дальнейшем установлено, что погибший старшина юстиции проходил службу в должности помощника следователя одного из следственных подразделений. В день смерти мужчина не исполнял свои служебные обязанности, он был на выходном дне и без форменного обмундирования. По данному факту проводится проверка».