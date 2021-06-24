Под Санкт-Петербургом рухнул вертолет Ми-8, погибло три человека. Об этом сообщают очевидцы.
«Между Киевским и Красносельским шоссе недалеко от Гатчины в сторону Питера упал вертолёт Ми-8. Мы из Коммунара увидели в окно грибок дыма в момент крушения», — цитирует портал «78.ru» одного из очевидцев. Авиакатастрофа произошла рядом с деревней Корпикюля, в Пудомягском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области.
По данным издания, погибло три человека: пилот, второй пилот и штурман. По предварительным данным, машина принадлежала Росгвардии, сообщает «Пятый канал».
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