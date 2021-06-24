24 июня 2021

МИД РФ: спецслужбы США ведут охоту за русскими туристами

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III съезд движения
Преследование россиян за рубежом по инициативе США напоминает настоящую охоту, заявил МИД РФ Фото:

Россиян, к которым у США могут быть претензии, за рубежом могут схватить американские спецслужбы. Об этом туристов официально предупредил МИД РФ.

«На фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты», — указано в предупреждении на сайте российского МИДа. Опасность подстерегает туристов в США и странах, имеющих с Вашингтоном соглашения о выдаче. Игнорируя всяческие правовые нормы, «спецслужбы и правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран», — продолжает МИД.

Всего «в жернова американского карательного правосудия» попали более 60 россиян, а за последние два года — более 20. МИД упоминает летчика Константина Ярошенко (которого, как пишет «Царьград», арестовали в Либерии, обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили в США к 20 годам лишения свободы) и Виктора Бута, арестованного в Тайланде и получившего в США 25 лет за подготовку сговора с целью убийства американских граждан, продаже ракет и финансировании террористической организации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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