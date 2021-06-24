МИД РФ: спецслужбы США ведут охоту за русскими туристами

Россиян, к которым у США могут быть претензии, за рубежом могут схватить американские спецслужбы. Об этом туристов официально предупредил МИД РФ.
«На фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты», — указано в предупреждении на сайте российского МИДа. Опасность подстерегает туристов в США и странах, имеющих с Вашингтоном соглашения о выдаче. Игнорируя всяческие правовые нормы, «спецслужбы и правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран», — продолжает МИД.
Всего «в жернова американского карательного правосудия» попали более 60 россиян, а за последние два года — более 20. МИД упоминает летчика Константина Ярошенко (которого, как пишет «
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