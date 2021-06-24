В Microsoft раскрыли преимущества Windows 11 для геймеров

Новая операционная система Windows 11 станет идеальной игровой платформой и будет поддерживать несколько функций консолей Xbox Series X. Об этом в компании Microsoft сообщили на презентации новой операционной системы.
«Система Windows 11 станет идеальной игровой платформой: в числе многих функций заявлены Xbox DirectStorage API для ускорения работы твердотельных накопителей и автоматический HDR», — пишет «Ридус» со ссылкой на Microsoft. Отмечается, что приобретать обновленную версию не нужно, так как она установится автоматически для владельцев лицензионных копий Windows 10.
По заявлениям компании, Windows 11 будет обеспечивать лучшие игровые возможности для компьютеров. «Операционная система будет выпущена к праздникам в конце 2021 года, но для инсайдеров будет предоставлен бета-доступ заранее», — уточнили в Microsoft. Для установки новой системы потребуется 64-разрядный процессор, четыре гигабайта оперативной памяти и не менее 64 гигабайтов свободного места.
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