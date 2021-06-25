В городе РФ, где обязательна COVID-вакцинация, кончился препарат

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре заканчивается вакцина от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию против коронавируса из-за дефицита препаратов. Ближайшие поставки вакцины в количестве 15 тысяч доз ожидаются в ближайшие дни. Об этом сообщает Минздрав Хабаровского края. При этом в Хабаровске для некоторых категорий граждан вакцинация обязательна.

«В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины. Вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме», — сообщает сайт argumenti.ru со ссылкой на instagram-аккаунт регионального ведомства. В Минздраве отметили, что сегодня, 25 июня, в Хабаровске смогут поставить прививку около 100 человек, после чего запас вакцины иссякнет.

Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил о том, что муниципальные служащие должны сделать прививки от COVID. При этом ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обещал, что обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет.