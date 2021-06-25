В городе РФ, где обязательна COVID-вакцинация, кончился препарат

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В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре заканчивается вакцина от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию против коронавируса из-за дефицита препаратов. Ближайшие поставки вакцины в количестве 15 тысяч доз ожидаются в ближайшие дни. Об этом сообщает Минздрав Хабаровского края. При этом в Хабаровске для некоторых категорий граждан вакцинация обязательна.

«В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины. Вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме», — сообщает сайт argumenti.ru со ссылкой на instagram-аккаунт регионального ведомства. В Минздраве отметили, что сегодня, 25 июня, в Хабаровске смогут поставить прививку около 100 человек, после чего запас вакцины иссякнет.

Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил о том, что муниципальные служащие должны сделать прививки от COVID. При этом ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обещал, что обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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