Мэр Хабаровска разрушил планы губернатора Дегтярева на вакцинацию

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В Хабаровск вакцинируют всех муниципальных служащих Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил о том, что муниципальные служащие должны сделать прививки от коронавируса. При этом ранее врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева обещал, что обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет.

«В ближайшее время необходимо обеспечить вакцинацию всех муниципальных служащих, за исключением тех, кто имеет противопоказания. Нельзя допускать ситуацию, когда в Хабаровске снова придется прекращать плановые операции в больницах, закрывать заведения общепита, торговые центры, кинотеатры и другие учреждения культуры», — написал Кравчук в Instagram. Ранее на аппаратном совещании правительства региона Дегтярев сообщил, что не будет обязательной вакцинации населения. Он отметил, что не считает это возможным. По его словам, люди в регионе сознательные, поэтому нужно просто ускорить темпы вакцинации.

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Первыми обязательную вакцинацию ввели Москва и Московская область. Позже к ним присоединились Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тверская, Кемеровская и Сахалинская области, Ненецкий автономный округ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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