Дети в ЯНАО воруют, чтобы попасть в тренды TikTok

Подобный челлендж происходит в нескольких городах ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тренд TikTok добрался до ЯНАО — дети воруют брендированные колпачки с ниппелей колес машин ради съемки видео. Об этом в соцсетях рассказывают автомобилисты, которые столкнулись с проблемой.

«Сегодня выгрузил с камер наблюдения фото и видео ребят которые скручивали колпачки. Есть четкие лица, одежда и на каких велосипедах ездили, предлагаю вернуть все колпачки на родные места, либо завтра вечером все фото и видео направятся в органы полиции вместе с заявлением», — написал в группе «Подслушано в Аксарке» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Богомолов.

Как оказалось, многие водители недосчитались колпачков на своих машинах. «Дети, которые сняли колпачки с колес, вас сняла Арктическая камера. Если это читают родители этого ребенка — верните обратно», написал салехардец Алексей Борисов в группе «Подслушано в Салехарде».

По словам ямальцев, лети скручивают колпачки не только с автомобилей, но и мотоциклов. Некоторые жители объединились и помогают друг другу найти пропажу — выставляют фото нашедших колпачков в соцсети, чтобы другие автомобилисты могли опознать среди них свои. В управлении МВД по ЯНАО агентству пообещали уточнить, поступали ли в полицию заявления от граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что подобный челлендж проводят тиктокеры из Тюмени и ХМАО. Автомобилисты собрались отлавливать детей, поддерживающих тренд TikTok.