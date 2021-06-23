Автолюбители из ХМАО и Тюмени собираются отлавливать тиктокеров, поддержавших тренд соцсети по воровству колпачков с колес автомобилей. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Один из них пояснил, что пойманных подростков водители собираются сдавать в полицию.
«Я состою в одном крупном тюменском автомобильном сообществе, и там у нас уже есть жертвы этого челленджа. Ребята договорились между собой о том, что будут прогуливаться по вечерам и отлавливать подростков, которые скручивают колпачки с колес, и сдавать этих подростков в полицию. Пусть там с ними разбираются», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что найти подростков будет не так уж сложно, поскольку они сами выкладывают фотоподтверждения своих «подвигов» в соцсети. Аналогичным образом собираются поступить автолюбители в нескольких городах ХМАО. Собеседник URA.RU добавил, что некоторые обладатели дорогих иномарок от действий тиктокеров понесли серьезный материальный ущерб. Стоимость колпачков для их автомобилей доходит до 5—10 тысяч рублей.
В УМВД России по Тюменской области URA.RU пояснили, что подростки могут понести ответственность, если автовладельцам причинен значительный ущерб. «По каждому обращению проводятся проверки. Если информация о совершении правонарушения подтверждается, то лицо, его совершившее, привлекается к ответственности. Если не достигнут возраст привлечения к этой ответственности, то ее несут законные представители», — пояснили там URA.RU.
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