Мэрии Нижневартовска нужен кредит почти на полмиллиарда рублей

Деньги нужны на финансирование дефицита бюджета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На госзакупках размещена информация о том, что власти Нижневартовска ищут кредитора, который даст им больше полумиллиарда рублей. Деньги мэрии нужны на финансирование дефицита бюджета. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска.

«Решением думы Нижневартовска о бюджете города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов принято решение о привлечении в бюджет муниципалитета кредитов от кредитных организаций в сумме 602 млн 612 тысяч рублей. Деньги необходимы в целях финансирования дефицита бюджета города», — сказали в пресс-службе мэрии.

Согласно информации с сайта госзакупок, власти хотят взять кредит на 888 дней или 2,5 года. Проценты составят 107 млн 108 тысяч рублей. По словам источника в городской мэрии, администрация не первый раз берет взаймы. «Это нормальная практика, когда муниципалитет берет кредит для закрытия дефицита бюджета. Мэрия этим пользуется не в первый раз», — сказал инсайдер.