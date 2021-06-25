Россия приблизилась к абсолютному рекорду по смертности от COVID

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В Москве зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России подтверждено 20 393 случая заражения коронавирусом, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Умер за это время 601 человек. Больше летальных случаев было зафиксировано в декабре 2019 года и январе 2020, когда от инфекции скончались 625 и 612 человек соответственно.

«За минувшие сутки в РФ зарегистрировано 20 393 новых случая заражения COVID-19. Новые заболевшие есть в 85 регионах, при этом у 15,3% из них не было симптомов болезни», — указано в сообщении. Выздоровели за сутки 14 024 человека.

В Москве зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID. «В столице зарегистрировали 98 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии», — сообщают в оперштабе. Всего за период пандемии коронавирусом заразились 5 409 088 человек, из них полностью выздоровели 4 929 639. Жертвами инфекции стали 132 064 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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