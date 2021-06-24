Курганский санаторий РЖД оштрафовали за добычу воды

Курганский санаторий незаконно добывал воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Санаторий «Жемчужина Зауралья» — филиал АО «РЖД-Здоровье», расположенный в Курганской области в городе Шадринске, оштрафован на 150 тысяч рублей. Нарушение касалось добычи недр — воды. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда Курганской области.

Лицензия на добычу недр закончилась у санатория в июле 2020 года. Однако на момент проверки новый документ не был оформлен. «Курганская транспортная прокуратура пришла к выводу, что АО „РЖД-Здоровье“ осуществляется пользование недрами с нарушением условий лицензии в отсутствие утвержденного технического проекта», — говорится в деле.

По материалам прокуратуры департамент природных ресурсов Курганской области оштрафовал санаторий на 300 тысяч рублей. В суде само нарушение санаторий не оспаривал, речь шла о сумме штрафа. «Действия общества не повлекли причинение вреда личности, обществу или государству, нарушение чьих-либо прав и законных интересов. Просим применить малозначительность деяния, либо снизить размер штрафа», — сказал представитель санатория в суде.

В итоге суд пошел на встречу учреждению. Сумма штрафа была снижена в два раза до 150 тысяч рублей.