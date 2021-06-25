Минздрав РФ разрешил прививать «Спутником V» беременных

В Министерстве здравоохранения РФ разрешили прививать вакциной от коронавируса «Спутник V» беременных. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Сняты противопоказания для применения вакцины „Спутник V“ у беременных», — цитирует Мурашко РИА «Новости». Таким образом, в ближайшее время будущие мамы будут включены в план вакцинации населения.
Ранее о возможной вакцинации беременных в разговоре с URA.RU заявила инфекционист Татьяна Чаленко. По ее словам, исследования вакцины вошли в финальную стадию и в ближайшее время помимо будущих мам, прививки разрешат для применения детям.
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