Минздрав РФ разрешил прививать «Спутником V» беременных

По словам Михаила Мурашко, Минздрав РФ снял противопоказания для беременных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Министерстве здравоохранения РФ разрешили прививать вакциной от коронавируса «Спутник V» беременных. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Сняты противопоказания для применения вакцины „Спутник V“ у беременных», — цитирует Мурашко РИА «Новости». Таким образом, в ближайшее время будущие мамы будут включены в план вакцинации населения.

Ранее о возможной вакцинации беременных в разговоре с URA.RU заявила инфекционист Татьяна Чаленко. По ее словам, исследования вакцины вошли в финальную стадию и в ближайшее время помимо будущих мам, прививки разрешат для применения детям.