Вирусолог заявил о необходимости прививать детей от COVID

Появляются новые штаммы, которые обладают более высокой заразностью, поэтому дети подвержены опасности и их стоит вакцинировать. Таким мнением с URA.RU поделился профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
«Сейчас появляются новые штаммы, они уже здесь. Некоторые из них обладают более высокой заразностью. Раньше дети почти не болели нулевым (уханьским) штаммом. Но есть впечатление, что эти заразные штаммы настолько хорошо липнут на рецепторы, что даже относительно малого количества молекул рецептора достаточно, чтобы они вызвали заболевания. Начинают болеть молодые, опасность заболевания детей есть», — сказал Аграновский URA.RU. По его словам, исследования покажут, какие вакцины лучше подойдут для детей. Аграновский отметил, что не видит проблем с вакцинами, которые есть сейчас, но перед принятием решения их надо изучить. Он сообщил, у детей те же побочные эффекты, что и у взрослых.
Инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко рассказала URA.RU, что осенью могут начать прививать детей. «Заканчиваются исследования по „Спутнику V“. В ближайшее время будут включены беременные. Это говорит о безопасности вакцины „Спутник V“. К сентябрю, возможно, включат детей», — отметила Чаленко.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что планируется разрешить вакцинировать беременных от коронавируса. Он отметил, что в ближайшие недели примут решение по этому вопросу. По словам Мурашко, появились случаи тяжелого заболевания у беременных.
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